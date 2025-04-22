中評社北京4月22日電／網評：讓中醫藥產業更好補短板惠民生



來源：人民日報 作者：楊彥帆



實時畫面傳輸穩定，氣溫、濕度、風向等信息一目了然……走進重慶涪陵高新區太極醫藥城，在國藥太極中藥材GAP追溯展示平台上，可看到遠在千里之外的20多個中藥材種植基地情況。



一朵“雲”，賦能智能製造，可視化信息系統平台全時段自動采集投料、提取、灌裝等生產運行數據；一個“大腦”，帶動產業創新發展，實現從藥材種植到藥品生產的全鏈條數字化管控。從過去需要大量人工操作，到數字化、智能化發展，中醫藥產業插上科技的翅膀，改變了一些人的“刻板印象”。



中醫藥學是中華民族的偉大創造和中國古代科學的瑰寶，中醫藥產業發展頗具潛力。看規模，中醫藥行業市場規模快速增長，產業結構布局持續優化，集聚優勢逐步顯現。看產業鏈，從中藥材種植、養殖和采集，到中成藥、中藥飲片研發生產，再到中醫診療，鏈條長、環節多，強鏈補鏈需求迫切。



不久前，國務院辦公廳印發《關於提升中藥質量促進中醫藥產業高質量發展的意見》，提出加快構建現代化產業體系，形成傳承創新並重、布局結構合理、裝備製造先進、質量安全可靠、競爭能力強的中醫藥產業高質量發展格局。以全產業鏈升級為抓手，協同推進產業補短板與更好惠民生，無疑是推動中醫藥產業高質量發展的重要路徑。



藥材好，藥才好。持續加強中藥資源保護利用，提升中藥材產業發展水平，勢在必行。當前，中藥材生產質量管理規範實施初見成效。通過中藥全產業鏈質量可追溯數據平台，能核查中藥材種子種苗、中藥飲片、中藥配方顆粒、中成藥等不同產品的生產、流通等。進一步從源頭強化質量安全，有利於為產業發展奠定堅實基礎。