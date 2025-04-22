青衣客貨車撞吊臂車，司機被困1小時後救出。（圖源：香港文匯報） 中評社北京4月22日電／據香港文匯報報導，今日（22日）上午8時34分，一架客貨車沿青衣航運路往藍澄灣方向，近四號回旋處對開，撞向一輛停泊路邊的重型吊臂車車尾。客貨車車頭損毀，年約60歲的男司機受傷被困車內。消防約1小時後將司機救出送瑪嘉烈醫院治理。



運輸署宣布，因交通意外，青衣航運路（往藍澄灣方向）近四號回旋處的全線一度封閉。



