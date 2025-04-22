韓國警方調查針對李在明的深度偽造視頻

中評社北京4月22日電／據央視新聞報導，韓國首爾警方4月21日說，警方已開始調查針對下屆總統熱門人選、最大在野黨共同民主黨前黨首李在明的深度偽造視頻。



首爾警方說，共同民主黨向警方提交了6段深度偽造視頻並向多名嫌疑人提起訴訟後，首爾地方警察廳網絡調查部門對此展開調查。



韓國第21屆總統選舉定於6月3日舉行。李在明4月10日宣布參選，共同民主黨定於27日決出總統候選人。李在明的競選團隊本月16日對短視頻平台“優兔”的十餘名博主提起訴訟，指出這些博主涉嫌違反《公職選舉法》，持續傳播抹黑李在明的深度偽造視頻。



另據韓國《中央日報》報導，李在明競選團隊曾接到舉報，“有人試圖製作並傳播李在明辱罵其妻子金惠景的深度偽造視頻”。該偽造視頻顯示，金惠景接受調查人員問話後回家，遭李在明辱罵。



《中央日報》援引人工智能專家的話報導，隨著深度學習技術的進步，沒有專業知識的人也可偽造特定人物的面容和聲音進行視頻合成，利用技術傳播虛假信息和進行人身攻擊。韓國各黨派總統參選人不僅要彼此競爭，還面臨一個“共同敵人”，即深度偽造。李在明陣營已表示對深度偽造採取“零容忍”態度，執政黨國民力量黨則考慮採取較為溫和的舉措。



韓國民調機構“真實計量器”21日發布的最新民調結果顯示，所有宣布參選和潛在參選者中，李在明以50.2%的支持率排名第一，國民力量黨熱門人選、前雇傭勞動部長官金文洙支持率12.2%，排名第二。



