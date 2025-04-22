果子貍闖IFC　安全獲救

中評社北京4月22日電／據大公報報導，香港這個繁華大都會不時出現大自然的可愛動物。



昨日早上7時許，警方接報，國際金融中心二期（IFC）商場發現疑似浣熊蹤影，相關人員到場後證實為一只果子貍。只見牠在二期、1、2樓間的自動扶手電梯玻璃幕墻欄杆位置探頭探腦。



消防員、漁護署及愛協人員到現場處理，其間打算用網捕捉時，果子貍從玻璃幕墻跳到地面，最終成功將牠捕捉，送往嘉道理農場進一步檢查及處理。