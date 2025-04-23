海峽兩岸融合發展四川交流會開幕

2025海峽兩岸融合發展四川交流會開幕式現場（中評社 劉一瑋攝） 中評社成都4月23日電（實習記者 劉一瑋）以“共育新動能·融合促發展”為主題的2025海峽兩岸融合發展四川交流會22日在四川成都開幕。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在開幕式致辭表示，習近平總書記指出，兩岸經濟同屬中華民族經濟，兩岸同胞是命運共同體。大陸經濟穩定向好，能為深化兩岸融合發展開辟更廣闊空間。面對美國濫施關稅，祖國大陸第一時間採取堅決有力的反制措施，顯示出捍衛國家發展利益和國際公平正義及秩序規則的決心，彰顯了保持自身經濟發展的信心。在共同風險挑戰面前，兩岸中國人完全有能力共同維護發展權利和民族尊嚴，持續壯大中華民族經濟。



他強調，台灣民進黨當局執意築牆斷鏈，損害的是台灣企業的競爭力；炒作“恐中仇中”，剝奪的是台灣同胞的發展權。任何分裂國家的人都是民族敗類，製造兩岸對立的人終將玩火自焚。我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，將繼續完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，擴大兩岸交流交往，深化兩岸融合發展，支持台商台企扎根大陸更好發展。



四川省委書記、省人大常委會主任王曉暉向出席活動的嘉賓表示歡迎。他說，四川與台灣雖遠隔千里，但兩地情誼深厚、交往合作密切。四川將深入貫徹習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，全面深化川台各領域合作交流，與台灣同胞共享四川現代化建設新機遇。



全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏致辭時表示，兩岸同胞血脈相連，是休戚與共的命運共同體。未來將以本次活動的契機，進一步引導台資企業把握四川產業升級的機遇，深化技術對接，資本融合，供應鏈互補與市場共享，共同構建具有國際競爭力的產業鏈集群。同時繼續助力台灣青年參與國家發展大局，成為兩岸融合發展的見證者、參與者與推動者。



兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄致辭時指出，面對美國引爆的關稅戰，大陸起而反之，給予了全球其他經濟體堅持抵抗的底氣。在美國採取封閉的產業經濟思維的時候，大陸採取更開放的態度，開拓新的市場、新的領域。過去幾年，儘管國際形勢複雜多變，但兩岸經貿合作依然展現了強大和具韌性的活力。

