中方：我們比以往更加需要多邊主義

中評社北京4月22日電／據新華網報導，中國常駐聯合國副代表耿爽21日說，當今世界動蕩變革加劇，多邊主義遭遇逆風，公道正義遭受踐踏，不穩定、不確定因素顯著增多。我們比以往任何時候都更加需要多邊主義和外交努力，需要維護國際和平與安全。



耿爽當天在聯合國舉行的“多邊主義與外交促進和平國際日”紀念活動上發言時強調，要堅定捍衛聯合國憲章權威。聯合國憲章確立了戰後國際秩序，確立了當代國際關係基本準則。然而，個別國家藐視憲章權威，大行霸權霸道，對聯合國“合則用、不合則棄”。面對種種亂象，我們要推動國際社會維護以聯合國為核心的國際體系、以憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，堅決抵制一切違反憲章、挑戰憲章的錯誤行徑。



耿爽指出，要重振多邊主義勢頭。近年來，個別國家打著“本國優先”旗號，大搞雙重標準，不斷毀約退群，濫施單邊措施，嚴重衝擊聯合國和多邊機制，威脅世界和平與發展。近期，美國政府宣布對所有貿易夥伴加征關稅，嚴重侵犯各國正當權益，嚴重違反世界貿易組織規則，嚴重威脅全球經濟穩定，嚴重衝擊多邊主義秩序。國際社會應當認清美方行為的單邊主義、保護主義和經濟霸凌本質，加強團結協作，發出有力聲音，堅決抵制美國將自身利益凌駕於他國利益之上，共同維護各國發展權利，重振各方對多邊主義的信心。



耿爽表示，要改革完善全球治理。各國應秉持共商共建共享的原則，共同參與全球治理，確保國際事務不被少數國家壟斷、發展成果不被少數國家獨占、“全球南方”的正當權益不被少數國家侵犯。國際社會應推動包括安理會在內的多邊機構履行職責、發揮作用，推動全球治理體系改革取得切實進展。



耿爽說，中國作為多邊主義的支持者、倡導者、踐行者，將與各國一道，繼續堅定推動聯合國在國際事務中發揮核心作用，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動構建人類命運共同體。