水利部部署2025年水庫安全度汛工作

中評社北京4月22日電／據人民網報導，水利部近日召開水庫安全度汛視頻會議，安排部署水庫安全度汛工作。會議要求，要建構水庫安全度汛責任體系，落細落實水庫管理和巡查防守各層級、各環節、各崗位責任，及時組織開展水庫安全責任人培訓，讓責任人明責、守責、盡責。



近日，江南大部、江淮南部、華南北部、西南東部等地將有一次較強降雨過程，以中到大雨為主，其中湖南中部北部、湖北南部、江西北部、安徽南部、貴州東部等地部分地區將有暴雨；長江流域洞庭湖、鄱陽湖水系將出現一次漲水過程，洞庭湖水系湘江、資水，鄱陽湖水系贛江、修水、樂安河等主要江河將出現明顯漲水，暴雨區內湖南汨羅江和湘江支流海洋河、潙水及涓水，江西鄱陽湖水系西河，安徽長江下游支流皖河、堯渡河等中小河流可能發生超警洪水。強降雨區內小型水庫多，安全度汛任務重；部分地區與前期降雨區域重叠，土壤含水量大，山洪災害風險高。



會議提出，要及時消除水庫大壩安全風險隱患，加快實施病險水庫除險加固，病險水庫主汛期原則上一律空庫運行，嚴禁水庫違規超汛限水位運行。要全面強化水庫防洪庫容管理，加強侵占水庫庫容突出問題整治，及時開展水庫庫容曲線復核，優化流域控制性水庫功能定位和運用方式，著力增加防洪庫容。要科學實施流域水庫群聯合調度，加快完善雨水情監測預報“三道防線”，科學制定並迭代優化流域水庫聯合調度方案，實施“一個流量、一方庫容、一厘米水位”科學調度、統一調度、聯合調度、精準調度。要著力提升洪水應對和險情處置能力，充分利用先進技術裝備，提升高洪和超標準洪水監測能力及極端條件下測驗和通訊保障能力，嚴格落實重大水旱災害事件調度指揮機制，健全預警發布機制，預置搶險力量、料物、設備，迅速、有序、高效應對水庫重大險情。