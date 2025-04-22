中方代表：美國濫施關稅霸凌連海地也不放過

中評社北京4月22日電／據新華網報導，中國常駐聯合國副代表耿爽21日在安理會海地問題公開會上發言時說，美國對海地加征10%的所謂“基準關稅”，美國的單邊主義、保護主義和經濟霸凌連海地這樣一個瀕臨崩潰、民不聊生的脆弱國家也不放過。



耿爽表示，海地是第一個宣布獨立的拉美國家，卻因長期受到軍事占領、外部干涉和經濟剝削而命運多舛。在此過程中，美國始終是影響海地安全、穩定和發展的最大外部因素。



耿爽指出，美國一直是海地政局的幕後操盤手。過去100多年間，美國悍然出兵海地，扶植傀儡政權，篡改海地憲法，深度介入海地政治。一年前，正是在美國一手操縱下，形成了海地當前的政治過渡安排，但一年後，美國卻因自身政府更迭而對海地政治過渡不管不顧，任由其陷入內耗和混亂。



耿爽表示，美國一直是海地武器的主要來源國。美國雖然同意安理會對海地全境實施武器禁運，但在執行上卻始終敷衍了事，縱容非法武器從美國佛羅里達州源源不斷流入海地。2023年10月，美國一手推動組建海地多國安全支助團，聲稱將為支助團提供資金支持。但一年多來，美國的投入相對有限，甚至一度以資金不足為由企圖將支助團轉型為聯合國維和行動，赤裸裸地將聯合國和其他會員國當作“自動提款機”。



耿爽說，美國一直是海地發展的主要干擾源。美國在海地最需要幫助的時侯以“本國優先”為由大幅削減對外援助，不斷遣返海地移民。最令人嘆為觀止的是，不久前，美國冒天下之大不韙宣布對所有貿易夥伴濫施關稅時，居然也對海地這一聯合國列名的最不發達國家加征10%的所謂“基準關稅”。美國的單邊主義、保護主義和經濟霸凌連海地這樣一個瀕臨崩潰、民不聊生的脆弱國家也不放過，何其粗暴，何其荒唐，何其悲哀。海地的前途命運不應該成為美國謀求自身戰略利益的犧牲品。“離美國太近”也不應該成為海地的詛咒。



耿爽表示，中方對海地人民的苦難深表同情。國際社會應當繼續幫助海地加強機制和能力建設，推動海地早日走上獨立自強、自主發展的道路。在此過程中，中方願繼續同各方一道發揮建設性作用。