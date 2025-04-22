國家鐵路局發布兩批鐵路行業技術標準

中評社北京4月22日電／據新華網報導，記者從國家鐵路局瞭解到，近日，國家鐵路局發布了兩批鐵路行業技術標準，包括《機車車輛電纜 第1部分：動力和控制電纜》等4項鐵道行業標準，以及TB／T 2024－2023《鐵路信號繼電器 交流二元繼電器》（第1號修改單）等6項鐵道行業標準修改單。



據悉，此次發布的4項標準為機車車輛、通信信號專業的裝備技術標準，4項標準中新制定標準3項、修訂標準1項，自2025年11月1日起實施。機車車輛動力和控制電纜、鐵路信號集中監測系統、鐵路道岔電動轉轍機、鐵路信號可編程時間繼電器是影響鐵路運營安全的關鍵設備，4項標準為鐵路產品設計、製造、檢驗、應用提供了技術依據，對保障鐵路運營安全和提高產品質量具有重要意義。



據介紹，此次發布的6項標準修改單對標準重要技術內容進行修改，包括鐵路信號二元差動繼電器的技術要求及試驗方法，鐵路通信信號電源防雷箱、鐵路信號防雷分線櫃的技術要求及試驗方法，鐵路信號蓄電池組的阻燃性、氣密性、防爆性技術要求及試驗方法，GSM－R基站子系統的測試系統構成及測試環境、功能及接口試驗方法，GSM－R數字光纖直放站的控制功能、電性能要求，25kV無間隙金屬氧化物避雷器的額定熱能量、殘壓值、動作負載特性要求等，自2025年4月9日起實施。



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