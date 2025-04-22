一季度全國紀檢監察機關處分18.5萬人

中評社北京4月22日電／據新華網報導，中央紀委國家監委網站22日消息，中央紀委國家監委通報2025年第一季度全國紀檢監察機關監督檢查、審查調查情況。2025年第一季度，全國紀檢監察機關共立案22萬件，處分18.5萬人，其中包括省部級幹部14人。



通報顯示，2025年第一季度，全國紀檢監察機關共接收信訪舉報83.4萬件次，其中檢舉控告類信訪舉報23.1萬件次。處置問題線索50.2萬件。立案22萬件，其中立案省部級幹部13人、廳局級幹部1037人、縣處級幹部8285人、鄉科級幹部2.7萬人；立案現任或原任村黨支部書記、村委會主任1.9萬人。處分18.5萬人，其中黨紀處分13.9萬人、政務處分6萬人；處分省部級幹部14人，廳局級幹部910人，縣處級幹部7216人，鄉科級幹部2.3萬人，一般幹部2.4萬人，農村、企業等其他人員13萬人。



根據通報，2025年第一季度，全國紀檢監察機關運用“四種形態”批評教育和處理37.5萬人次。其中，運用第一種形態批評教育和處理18.7萬人次，占總人次的49.9%；運用第二種形態處理14.9萬人次，占39.6%；運用第三種形態處理2萬人次，占5.3%；運用第四種形態處理1.9萬人次，占5.2%。同時，堅持受賄行賄一起查，立案行賄人員7027人，移送檢察機關954人。



據介紹，根據中共中央辦公廳印發的《紀檢監察機關準確運用“四種形態”實施辦法（試行）》，中央紀委國家監委對“四種形態”統計指標體系作了相應調整，對作風紀律方面的苗頭性、傾向性問題或者輕微違紀問題開展談話提醒、批評教育、責令檢查、誡勉等情形繼續納入第一種形態統計，談話函詢了結、“面對面”初步核實了結等不再納入統計範圍。