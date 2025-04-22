最高法發布涉固體廢物污染環境經典案例

中評社北京4月22日電／據新華網報導，4月22日是世界地球日，最高人民法院發布3件人民法院依法審理涉固體廢物污染環境典型案例，充分發揮典型案例的警示、教育和指引作用，展現人民法院守護生態安全、推動綠色發展，嚴厲打擊涉固體廢物污染環境違法犯罪的堅定決心。



據介紹，人民法院近年來依法加大對嚴重破壞生態環境的涉固體廢物污染環境違法犯罪行為的打擊力度。此次發布的案例中，吳某友、鄧某等人在未取得建築垃圾消納批准手續、未採取環保防護措施情況下，將上海多處建築工地的4800餘噸混合垃圾運至江蘇省啟東市的兩處廢棄魚塘，進行傾倒並覆土掩埋。人民法院對吳某友、鄧某等人依法從重處罰，具有較強的警示教育作用，將有力震懾類似情況的發生。



人民法院堅持對生態破壞行為的零容忍態度，貫徹落實全面追責原則，對破壞生態違法犯罪行為人依法妥善協調適用刑事、民事、行政責任，確保生態環境得到有效保護。案例中，袁某勤夥同他人非法從事跨省收集、傾倒、堆放危險廢物鋁灰的違法犯罪行為，且將鋁灰堆放在汾河入黃口附近流域，造成生態環境嚴重污染。人民法院在依法追究行為人刑事責任的同時，通過依法審理附帶民事公益訴訟案件判令行為人承擔相應的環境損害責任，充分體現了對違法犯罪行為人全面追責的司法態度。



同時，人民法院依法支持和保障行政機關依法追究涉固體廢物污染環境違法行為人的法律責任。案例中，某珍珠商行雖然取得進口許可，但是進口的大鳳螺貝殼因臟污、有異味被鑒別為固體廢物，被大鵬海關責令退運並處以罰款。人民法院依法支持海關執法行為，阻止固體廢物入境，這一舉措既對商家在進口貨物、物品時必須要嚴格依法依規辦事、盡到審慎注意義務起到警示教育作用，也為捍衛國門生態安全築起司法防線。