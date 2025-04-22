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民政部發布有關養老APP涉嫌詐騙的提醒
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2025-04-22 16:42:27
中評社北京4月22日電／據新華網報導，4月22日，民政部發布公告表示，民政部從未設立或批准設立“一脈養老”“惠民工程”項目，未推出任何類似產品或軟件。請廣大公眾提高警惕，不要輕信來源不明的信息和不實宣傳，避免上當受騙。已經參與或可能遭受損失的用戶，建議盡快向屬地公安部門報案，避免造成進一步損失。如遇可疑情況，及時向相關部門咨詢核實或報警處理。
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