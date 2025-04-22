特朗普炮轟鮑威爾要求降息：立刻馬上！

中評社北京4月22日電／據新華社報導，美國總統特朗普21日加大對美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾的“炮轟”力度，稱其為“一個大失敗者”，並警告如果鮑威爾不馬上降息，美國經濟將出現放緩。



特朗普當天在社交媒體平台“真實社交”上將鮑威爾稱作“太遲先生”、“一個大失敗者”。特朗普說，隨著能源成本和食品價格大幅下降，他預測美國國內“幾乎”不會出現通貨膨脹，但“美國經濟有可能出現放緩，除非鮑威爾現在就降息”。



幾天前，特朗普施壓鮑威爾，要求美聯儲立即降息，稱鮑威爾“玩弄政治”“越早走人越好”，並放言“如果我想讓他走人，他很快就得走”。



美元匯率21日大幅下挫，彭博社美元現貨指數則跌至2024年1月以來最低水平。紐約股市三大股指當日也顯著下跌。分析認為，特朗普威脅解職鮑威爾是主要原因。



此前，鮑威爾曾表示美聯儲不會屈從政治壓力，面對特朗普政府近期關稅政策帶來的複雜經濟局面，美聯儲將重點考慮對抗通貨膨脹。



鮑威爾1953年生於美國首都華盛頓，2012年5月開始擔任美聯儲理事，在特朗普首個總統任期內被提名為美聯儲主席，2018年2月接替耶倫掌舵美聯儲。2022年5月，時任總統拜登對鮑威爾任美聯儲主席的提名獲國會參議院通過，鮑威爾連任。