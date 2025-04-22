美國關稅政策助推海灣國家更多“轉向亞洲”

中評社北京4月22日電／據新華社報導，沙特阿拉伯《阿拉伯新聞》日報網站20日刊載倫敦政治經濟學院國際事務、外交和重大戰略研究中心合夥人安德魯·哈蒙德的文章《特朗普關稅正促進海灣國家與亞洲國家間關係》。文章指出，海灣國家與亞洲其他國家間的經濟關係近年來不斷加強，而當前美國政府加征關稅的保護主義舉動正在助推海灣國家“轉向亞洲”的趨勢。文章摘要如下：



特朗普政府關稅政策一個尚未被廣泛探討的影響是，美國加征關稅干擾貿易流動，可能促使海灣合作委員會成員國與亞洲其他國家加強政治和經濟關係。



這些國家正在尋求更新夥伴關係，從而在美國保護主義日益加劇的情況下，優化自身政治和經濟前景。例如，馬來西亞和印度尼西亞正在加強與沙特阿拉伯的關係。



英國智庫“亞洲之家”的一份報告指出，海灣地區與亞洲其他地區之間的經濟聯繫近年來不斷加強，呈現“轉向亞洲”之勢。



當前特朗普的關稅政策更助推了這一趨勢。這種轉向很大程度上由能源貿易推動。同時，海灣地區與亞洲其他地區在其他關鍵領域也開展合作，包括人工智能、基礎設施建設等。



不僅僅是亞洲國家，全球對海灣國家的關注或將繼續增加。這是多極化時代中具有決定性的地緣政治和經濟轉變之一，可能在全球範圍產生影響。