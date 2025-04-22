獵鷹9號成功將韓第四顆軍事偵察衛星送入軌道

中評社香港4月22日電／韓聯社報導，韓國第四顆軍事偵察衛星22日順利進入預定軌道後，成功與地面站建立通信。由此，韓軍對朝監偵能力有望得到進一步增強。



當天上午9時48分（當地時間21日下午8時48分），韓國第四顆軍事偵察衛星被搭載于太空探索技術公司（SpaceX）“獵鷹9”號運載火箭在美國佛羅里達州的卡納維拉爾角空軍基地發射升空。發射2分18秒後，一級推進器成功分離；19秒後，整流罩分離；發射約15分鐘後，衛星成功進入預定軌道；中午12時27分，衛星與地面站成功進行通信。該衛星將經過數個月的系統測試後執行對朝監視任務。



韓軍正在推進共將5顆軍事偵察衛星送入太空的“425項目”，當天發射的是該項目的第四顆衛星。1號衛星已于2023年12月2日發射升空，並於去年8月起執行任務。2號和3號分別於2024年4月8日和12月21日發射升空，正在準備投入實戰部署。與2號和3號衛星相同，4號衛星也搭載合成孔徑雷達（SAR），可不分晝夜、不受氣象條件影響進行全天候拍攝。



韓軍表示，由於4號衛星成功發射，韓軍偵察衛星對韓半島的監視週期進一步縮短，將有助於更快速、精準地捕捉朝方的挑釁動向。據悉，若第五顆衛星部署完成，韓軍屆時可以2小時的週期對朝鮮的特定地點進行監視和偵察。