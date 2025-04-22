推動中柬命運共同體建設邁出新步伐

中評社北京4月22日電／據新華社報導，四月的金邊，喜慶洋溢。國家主席習近平在柬埔寨傳統新年之際應邀對柬進行國事訪問。訪問期間，習近平主席同柬埔寨領導人共敘友誼、共謀發展。兩國領導人共同見證中柬雙方交換30多份雙邊合作文本，涵蓋產供鏈合作、人工智能、發展援助、海關檢驗檢疫、衛生、新聞等領域。兩國發表關於構建新時代全天候中柬命運共同體、落實三大全球倡議的聯合聲明。中柬命運共同體建設邁出新步伐。



中柬友誼是跨越千年的雙向奔赴。歷史上，中華文明和高棉文明包容互鑒、相映生輝。中柬關係由兩國老一輩領導人親手締造、精心培育，經受了國際風雲變幻考驗，始終堅如磐石。兩國率先構建雙邊命運共同體，率先開展共建“一帶一路”合作，在維護各自國家穩定、促進發展繁榮的事業中相互支持，在捍衛國際公平正義的鬥爭中團結協作，為構建新型國際關係樹立典範，為推動構建人類命運共同體作出貢獻。



近年來，在習近平主席和柬方領導人戰略引領下，中柬命運共同體建設進入高質量、高水平、高標準的新時代。此訪的高光時刻是習近平主席和洪瑪奈首相共同宣布，將中柬關係定位提升為新時代全天候中柬命運共同體。這是中國首次同東南亞國家將雙邊關係提升到全天候高度，也是在雙邊層面構建的首個新時代全天候命運共同體。柬中友好協會會長艾森沃說，兩國關係不斷邁上新台階，彰顯了國家間相互尊重、平等相待、合作共贏的相處之道，將為兩國人民帶來更多福祉，為地區和平、穩定、發展作出更大貢獻。



中柬鐵杆友誼成色十足，兩國務實合作成果豐碩。在古代，柬埔寨曾是海上絲綢之路的重要一站。如今，“一帶一路”倡議與柬埔寨國家發展戰略高效對接，推動兩國經濟互補優勢釋放潛能，助力柬埔寨經濟社會實現高速發展。中國連續多年是柬埔寨最大外資來源國和最大貿易夥伴，過去十年雙邊貿易額增長近四倍。從金港高速公路到暹粒吳哥國際機場，從考斯瑪中柬友誼醫院大樓到柬埔寨國家體育場，從走進中國千家萬戶的大米、芒果、龍眼、胡椒等柬埔寨農產品，到不斷提升的柬埔寨現代農業體系……中柬命運共同體建設給兩國人民帶來了實實在在的益處。



在雙方持續推動下，中柬“鑽石六邊”合作架構不斷走深走實。中方根據柬方需要制定了“工業發展走廊”、“魚米走廊”兩份合作規劃，助力柬打造現代化工業生產高地、提升農業科技化產業化水平。雙方簽署37份合作文件，涵蓋產供鏈合作、人工智能、發展援助、海關檢驗檢疫、衛生等領域，既幫助柬方提升自主發展能力，也廣泛惠及普通民眾。柬埔寨21世紀海上絲綢之路研究中心主任涅占達裡說，中國充分理解柬方關切並提供必要支持，根據柬方需要制定合作規劃，“這種經濟上的協同合作證明了兩國鐵杆友誼能夠帶來切實的繁榮，同時尊重柬埔寨的主權與願景”。