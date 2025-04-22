哈佛大學就聯邦經費遭凍結起訴特朗普政府

中評社北京4月22日電／據新華社報導，美國哈佛大學21日對特朗普政府提起訴訟，指控政府試圖以凍結聯邦資金為手段控制哈佛大學的學術決策。



哈佛大學校長艾倫·M·加伯當天在致哈佛社區成員的一封信中說，該校已在馬薩諸塞州聯邦地區法院對特朗普政府發起訴訟，要求政府停止資金凍結。政府此舉是非法的，“超出了政府的權限”。



加伯表示，在過去一周內，作為對哈佛大學拒絕遵守其“非法要求”的回應，聯邦政府採取了一系列行動，除最初宣布凍結22億美元資金外，還考慮再凍結10億美元撥款，發起針對哈佛大學運營的多項調查、威脅國際學生的教育、宣布考慮撤銷哈佛大學的免稅資格等。這些做法對學生、教職工、研究人員以及美國高等教育在全球的地位“產生了嚴峻的現實影響”。



美國媒體認為，這起訴訟標誌著美國高等教育界與總統特朗普之間持續鬥爭的“重大升級”。



特朗普政府官員11日致信哈佛大學，要求學校進行“有意義的治理改革與重組”，否則聯邦資金將遭到削減。14日，哈佛大學拒絕了特朗普政府這一要求。特朗普政府於當天晚些時候宣布，將凍結對該校總額22億美元的多年期撥款，以及6000萬美元的多年期合同款項。16日，美國國土安全部長克麗絲蒂·諾姆要求哈佛大學按照特朗普政府要求分享該校外國學生簽證持有者的“非法和暴力活動”信息，否則將失去招收外國留學生和交流學者項目資質。



自今年1月以來，特朗普政府對多所美國高校發出威脅，聲稱如果校方不調整政策，將面臨削減資金的後果。特朗普政府的主要要求包括根除所謂的反猶主義、廢除高校向少數族裔傾斜的多元化舉措。在巴以衝突背景下，美國多地高校去年爆發了一系列支持巴勒斯坦的抗議活動，引發特朗普政府對校園反猶情緒的關注。