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澤連斯基：烏英法美將在倫敦討論停火事宜
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2025-04-22 18:43:39
中評社北京4月22日電／據新華社報導，烏克蘭總統澤連斯基21日晚在社交媒體上發文說，烏克蘭、英國、法國和美國的代表23日將在英國倫敦舉行會談，討論停火等問題。
澤連斯基說，他21日與英國首相斯塔默進行了“良好和具體”的通話。烏方代表23日將在倫敦與英、法、美三國代表舉行會談。烏方願“以最具建設性的方式”向前邁進，以實現無條件停火，“然後建立真正和持久的和平”。
澤連斯基表示，無條件停火應該成為邁向和平的第一步。
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