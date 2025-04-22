紐約股市三大股指21日顯著下跌

中評社北京4月22日電／據新華社報導，截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌971.82點，收於38170.41點，跌幅為2.48%；標準普爾500種股票指數下跌124.50點，收於5158.20點，跌幅為2.36%；納斯達克綜合指數下跌415.55點，收於15870.90點，跌幅為2.55%。



板塊方面，標普500指數十一大板塊全線下跌。非必需消費品板塊和科技板塊分別以2.86%和2.72%的跌幅領跌，必需消費品板塊跌幅最小，為1.34%。