打造優質環境　香港為經濟引進源頭活水

中評社北京4月22日電／據人民日報報導，包括百度智能駕駛、理想汽車、螞蟻數科等內地明星企業在內，18家全球知名企業近日作為香港特區政府引進的重點企業落戶香港。



自2022年提出“搶企業”政策以來，香港多措並舉，在這一領域取得了不俗成績。僅特區政府引進重點企業辦公室近年來累計引進的84家重點企業，未來數年內就可望在香港投資約500億港元，創造逾2萬個就業機會。



創建理想平台



香港特區政府引進重點企業辦公室近日舉辦重點企業簽約儀式，公布新一批共18家重點企業名單。這些重點企業涉及先進製造與新能源科技、人工智能與數據科學、金融科技等高新產業領域，所有企業均承諾在香港設立全球或地區總部，或建立研發中心。此前，該辦公室已引進66家重點企業。



這批18家公司中，有15家企業來自內地。其中的螞蟻數科為螞蟻集團旗下數字科技公司，公司CEO趙聞飈表示：“香港的開放創新生態與國際接軌能力，是前沿技術的最佳試驗田。”



香港特區政府財政司司長陳茂波表示，重點企業為香港帶來投資、就業機會和科技，支持香港成為國際創科中心，同時也帶來能夠改變生活方式和激發創新的產品和方案，這些都是香港所重視的。



“在單邊主義和保護主義抬頭下，香港堅定不移保持自由港地位、實行自由貿易政策，保障資本、貨物、信息和人員的自由流動；維持簡單低稅制；亦致力建立蓬勃的創科生態系統，並給予全方位的資金支持。加上便捷連接內地及亞洲市場，香港是企業實現願景和更好發展的理想平台。”陳茂波說。



發揮獨特優勢



除了吸引重點企業落戶，香港在引進全球家族辦公室方面同樣卓有成效。“截至目前，我們部門已經引進160家全球家族辦公室落戶香港，對於在2025年年底完成吸引200家家辦落戶香港這一指標，我們充滿信心。”香港特區政府投資推廣署家族辦公室環球總裁方展光近日受訪時表示。