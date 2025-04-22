香港科創生態呈現“百花齊放”新格局

中評社北京4月22日電／據新華社報導，靈活攀爬樓宇外墻進行檢測的“爬壁機器人”、360度全景拍攝及智能檢測地下管道的“不倒翁”機器人、計劃為離島地區居民極速配送醫藥物資的豐翼無人機、以Web3為代表的未來全球虛擬資產及區塊鏈創新中心……硬科技與軟科技競相迸發，新質生產力在香港如火如荼。



新一屆特區政府上任以來，香港搶抓國家“十四五”規劃支持建設國際創新科技中心的歷史機遇，推動科技創新“多點開花”。無論基礎研究，還是成果轉化和生產應用，香港產學研融合的創科生態百花齊放，愈發完善。



政策創新培育科創沃土



在位於新界沙田的香港最大科技研發及企業孵化基地香港科學園，飯團機器人有限公司聯合創始人兼首席執行官李國康正在調試最新一代服務機器人。這些外形酷似“電飯煲”的多功能白色機器人，已成功入駐日本和泰國的商場、酒店、辦公室、住宅等場所，提供配送、消毒、巡邏、引導及聊天等服務。



“希望讓世界看見，香港擁有一家能夠生產一流服務機器人的公司。我們的目標是培養本地人才，為本地工業4.0的發展作出貢獻。”李國康說。



這是本屆特區政府的重點發力方向。自2022年底公布《香港創新科技發展藍圖》以來，香港因地制宜大力發展新質生產力，推動傳統產業升級轉型，積極培育新興產業，近年來的施政報告無不將科技創新作為重要戰略方向。數據顯示，2024年香港初創企業數量較上年增加10%，雇員總數增長7%，雙雙創歷史新高。



2024年，香港微電子研發院正式成立。愛因半導體的首席技術官梁琥認為，這是香港半導體產業的重要願景，為他這樣的海歸人才提供了一展身手的機會。



今年2月，由特區政府資助的香港生成式人工智能研發中心發布了首個人工智能大模型。同月，特區政府財政司司長陳茂波宣布，數碼港的人工智能超算中心運算速度將在年內逐步提升至每秒浮點運算3000千萬億次。4月，特區政府引入新一批18家重點企業，涵蓋先進製造與新能源科技、人工智能與數據科學、金融科技及生命健康科技等高新產業領域。所有企業均承諾在香港設立全球或地區總部，或建立研發中心。