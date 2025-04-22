華爾街“失血”：三大因素逼走國際投資者

中評社北京4月22日電／據央視新聞報導，美國激進的貿易政策動搖了全球市場根基。美國有線電視新聞網（CNN）近日刊文稱，儘管特朗普一直承諾開啟美國的“全新黃金時代”，但這個昔日的投資聖地正開始失去光彩。



文章稱，美國銀行最新全球基金經理調查顯示，自2001年有記錄以來，計劃減持美股的全球投資者人數已創歷史新高。



百達資產管理公司高級多資產策略師阿倫·賽表示，特朗普的貿易政策已引發國際市場對其經濟增長前景的擔憂，促使全球投資者重新調整在美資產配置。



阿倫·賽直言，貿易戰造成的實質性損害已然形成，影響不可逆。正所謂“覆水難收”。



三大因素逼走國際投資者



美國股市長期以來被視為黃金標準。數據顯示，過去15年間，標普500指數的表現持續優於歐洲和亞洲主要股指。然而今年以來，該指數已下跌10%，正經歷2022年以來最糟糕的單月表現。這也讓投資者清醒地意識到，市場格局已發生巨變。



景順資產管理公司投資主管阿萊西奧·德隆吉斯指出，促使投資焦點從美國轉向海外的三大催化劑已然顯現：



1月，中國推出的DeepSeek人工智能異軍突起，令矽穀震驚，徹底打破了“AI創新唯美國獨尊”的行業神話；



2月，美國對烏克蘭政策轉向導致德國加大國防開支，為歐洲經濟增長與投資注入新動能；



3月至4月，特朗普政府反復無常的關稅政策成為促使投資者轉向其他市場的第三重推力。