特朗普：關稅能取代所得稅　經濟學家：不能

中評社北京4月22日電／據央視新聞報導，美國總統特朗普提出對全球貿易夥伴徵收額外所謂“對等關稅”，引發美國國內和國際社會強烈不滿。面對國內通脹上升和經濟衰退的擔憂，特朗普提出一項新計劃，通過其關稅政策籌集的資金替代聯邦所得稅，從而徹底改變國家的財政狀況。



在福克斯新聞於當地時間4月15日播出的採訪中，特朗普表示，美國將從關稅中獲得足夠多的資金，關稅“很有可能”取代所得稅。



“真的有可能，”特朗普說，“關稅帶來的收入可能非常豐厚，足以取代（所得稅）……要知道，在過去，大約在1870年到1913年間，關稅是唯一財政來源。那是我們國家相對最富有的時候。我們曾是最富有的。”



有研究認為，從1790年到1860年，關稅占美國聯邦收入的九成。這種情況持續到1913年，美國通過憲法第十六修正案，確立了國會徵收聯邦所得稅的權利。在該修正案之後，所得稅逐漸變成政府收入的主要來源。



特朗普還聲稱：“他們喜歡把大蕭條歸咎於關稅。但大蕭條在徵收關稅之前就已經到來。”



當被問及美國將從新的關稅政策中賺多少錢時，特朗普說：“一年下來，幾十億美元，甚至幾千億美元。之前我稍微暫停了一下，降低了一點，因為，你知道，我想要過渡一下。你必須靈活點。但我們每天能賺二三十億美元。我們從來沒有賺過這麼多錢。”