普京釋放對話信號　澤連斯基敲定四方會談

中評社北京4月22日電／據央視新聞報導，俄羅斯總統普京21日說，俄方積極對待任何和平倡議，並希望烏克蘭方面對此持同樣態度。當晚，烏克蘭總統澤連斯基在社交媒體發文說，烏克蘭、英國、法國和美國代表23日將在英國倫敦舉行會談，討論停火等問題。



普京：俄方積極對待任何和平倡議



據克里姆林宮網站21日發布的消息，普京當天在回答記者提問時表示，復活節停火期限結束後，軍事行動已經恢復。俄方“始終對停火持積極態度，因此提出了這一倡議”。現在烏方試圖“搶占先機”提出擴大停火時間和設施範圍。俄方對此會進行思考和認真評估。



普京說，俄方看到，復活節停火倡議提出後，烏方有近5000次違規行為，但作戰活動總體有所減少，俄方對此表示歡迎。



談及關於不打擊民用基礎設施的提議時，普京表示，俄方“不排除”就此開展雙邊對話的可能性。俄方將分析清楚所有情況並作出相應決定。



普京19日在會見俄羅斯武裝力量總參謀長格拉西莫夫時說，在20日復活節到來之際，從19日18時至21日零時，俄軍將停止所有戰鬥行動。俄方希望烏方效仿俄方做法。澤連斯基同日在社交媒體發文，提議將停火期限延長至復活節之後，稱30小時不足以建立真正的信任。21日，澤連斯基在社交媒體發文呼籲俄方在復活節後接下來的30天實施全面停火，烏方將對俄方行動作出對等回應，“以停火回應停火、以襲擊回應襲擊”。



澤連斯基：烏英法美將在倫敦討論停火事宜



澤連斯基21日晚在社交媒體發文說，烏克蘭、英國、法國和美國代表23日將在倫敦舉行會談，討論停火等問題。