“中國好手藝”：千年傳承中的守正創新之路

中評社北京4月22日電／據新華社報導，由中國藝術研究院主辦、工藝美術研究所精心籌辦的“第四屆中國好手藝展”，近日在北京工藝美術博物館璀璨啟幕。來自全國各地的110件（套）匠心獨運之作，涵蓋琢玉、雕鐫、金工、髹飾、陶埏、織綉、編結、畫繪等工藝美術門類，生動詮釋中國好手藝的內涵與價值，展現出新時代中國手工藝守正創新的風骨。



請跟隨記者的腳步，一起探究展品的精妙細節，感受中國手工藝發展的勃勃生機。



傳承之韵：古藝新顔 匠心永續



在當代手工藝的天空下，傳統工藝與現代審美的交融綻放出耀眼的光芒。



陶瓷作品《憧憬》，以細致入微的雕工和流暢圓潤的線條，勾勒出一位身著中式衣裙、倚欄遠眺的現代女性倩影。



在這件作品中，德化白瓷的瑩潤通透，與“膚如凝脂”的美學意象交相輝映，營造出一種古典與現代交織的夢幻意境。



“中國工藝美術之魂，在於蘊含的文化神韵，氣韵生動，神完氣足，把物品當人一樣看，它是一個生命體。”中國藝術研究院工藝美術研究所所長邱春林說。



瓷泥作品《光·芒》，以海洋世界的貝類為靈感源泉，運用陶瓷印坯成型工藝，表現海膽的自然形態與獨特紋理；絲綾堆綉項飾作品《繁花似錦》，將絲綾堆綉技藝結合金屬工藝製作首飾，展現了非遺技藝獨特的跨界融合……



“好手藝”不僅深諳傳統技藝的精髓，更將其與現代審美理念巧妙融合，創作出既蘊含古典韵味又不失現代氣息的作品。