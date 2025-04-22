人工智能優化算力布局

中評社北京4月22日電／據經濟日報報導，中國移動日前宣布建成全國首個覆蓋“通、智、超、量”（通算、智算、超算、量子計算）四算融合的算力網絡，算力服務器規模超100萬台，智算規模超43EFLOPS（每秒百億億次浮點運算），並網21家智算中心、3家國家級超算中心、3家量算中心，可調度算力資源占全國六分之一。



專家認為，以數智化為主要特徵的新一輪科技革命和產業變革深入發展，數據成為新生產要素，算力成為新基礎設施和基礎能源，人工智能成為新生產工具，推動經濟社會從“互聯網＋”“5G＋”向“人工智能＋”加速轉變，對算網基礎設施演進提出新要求，也帶來新機遇。



算力規模不斷擴大



作為人工智能發展的基石，算力已成為重要的基礎設施之一，算力需求呈爆發式增長。數據顯示，截至2024年底，我國算力總規模達280EFLOPS，其中智能算力規模達90EFLOPS，占比超過30%。同時，算力基礎設施發展成效顯著，梯次優化的算力供給體系初步構建，算力基礎設施綜合能力明顯提升，算力產業不斷創新發展，持續賦能千行百業。



國際數據公司（IDC）與浪潮信息聯合發布的《2025年中國人工智能計算力發展評估報告》顯示，DeepSeek帶來的算法效率提升並未抑制算力需求，反而因更多用戶和場景的加入，推動大模型普及與應用落地，帶動數據中心、邊緣及端側算力建設，驅動算力需求增長。中國智能算力增速高於預期。預計未來兩年，中國智能算力仍將保持高速增長。2025年，中國智能算力規模將達到1037.3EFLOPS，較2024年增長43%；2026年，中國智能算力規模將達到1460.3EFLOPS，為2024年的兩倍。



在日前舉辦的2025中國移動雲智算大會上，中國移動董事長楊傑表示，通用人工智能技術的創新突破、廣泛應用，將大幅提升算力使用效率，釋放算力服務新需求。算力總量將呈指數增長。未來3年，我國智能算力規模增長將超2.5倍，年均復合增速近40%。算力結構也將出現顯著變化，推理算力需求將超過訓練算力需求。未來3年，推理算力年復合增速將達到訓練算力的近4倍；到2028年，推理算力規模將超過訓練算力規模。這一進程將給算網發展注入新的動能，推動產業進入新一輪增長周期。



據介紹，中國移動建成13個全國性、區域性智算中心節點，打造多個超大規模智算中心。算網大腦已規模商用，在京津冀、長三角等4個樞紐級、區域級算力節點落地，特別是在長三角樞紐蕪湖集群算力公共服務平台，打造了全國首個“四算合一”的國家樞紐算力調度平台。



日前新建的全國首個“四算合一”算力調度平台，可以支持每天最高上億次的算力調用。中國移動雲能力中心副總經理孫少陵告訴記者，算力網絡的核心是用強大的網絡將分散的算力資源匯聚聯通，再通過算網大腦對資源動態全局智能調度和任務分發。算網大腦是算力網絡的智能中樞系統，通過全局算網調度可以提供更低成本的算力服務，打造供需精準匹配的算力供給新生態，支撐全國一體化算力體系構建，賦能千行百業數字化升級。