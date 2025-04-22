﻿商務部：綏靖換不來和平　共同抵制單邊霸凌

中評社北京4月22日電／據大公網報導，針對美國以關稅手段脅迫其他國家限制對華經貿合作，中國商務部新聞發言人21日回應強調，中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易。如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決對等地採取反制措施。



據多家境外媒體報導，消息人士透露，特朗普政府正準備在關稅談判中向其他國家施壓，要求其他國家限制與中國的貿易往來，以換取美方關稅豁免。商務部新聞發言人應詢表示，我們注意到有關報導。近期，美國打著所謂“對等”旗號對所有貿易夥伴濫施關稅，同時又脅迫各方與其開啟所謂“對等關稅”談判。這是打著“對等”的幌子，在經貿領域推行霸權政治、實施單邊霸凌。



“綏靖換不來和平，妥協也得不到尊重。為一己一時私利，以損害別人利益來換取所謂豁免是與虎謀皮，最終只能是兩頭落空，損人不利己。”該發言人說。



中方願加強團結協調 捍衛公平正義



該發言人強調，中方尊重各方通過平等磋商解決其與美方的經貿分歧。中方認為，各方在“對等關稅”問題上應站在公平正義的一邊，應站在歷史正確的一邊，應捍衛國際經貿規則和多邊貿易體制。需要特別指出的是，中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易。如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決對等地採取反制措施。中方有決心有能力維護自身權益。



該發言人指出，面對單邊主義和保護主義衝擊，誰都無法獨善其身。國際貿易一旦回歸弱肉強食的“叢林法則”，所有國家都會淪為受害者。中方願與各方加強團結協調，攜手應對，共同抵制單邊霸凌行徑，維護自身正當權益，捍衛國際公平正義。