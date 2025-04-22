推動海南自貿港邁向全面制度型開放

中評社北京4月22日電／據人民日報海外版報導，今年底，海南自貿港將實現全島封關運作，這是海南打造高水平開放型經濟的“關鍵一躍”，標誌著海南自貿港建設進入全面制度型開放的新階段，自由貿易港政策制度體系基本成型，成為中國高水平對外開放的重要門戶。



建設海南自貿港，體現了中國構建世界高水平開放形態的決心。在世界經濟形勢複雜多變的背景下，海南自貿港力求實行最高標準的貿易投資自由化便利化制度，對標新加坡、阿聯酋杜拜等全球自由貿易港經驗，打造具有較強國際競爭力的特殊經濟功能區。建設7年來，按照《海南自由貿易港建設總體方案》要求，以“零關稅、低稅率、簡稅制”和“五個自由便利、一個安全有序流動”為主要特徵的自由貿易港政策制度體系逐步在海南自貿港逐步建立起來，一系列配套政策不斷落地。



海南自貿港將對海南省經濟社會發展產生重要推動作用。海南自貿港全島封關運作後，在貿易、投資、跨境資金流動、人員進出和運輸往來等領域，自由便利度和數據安全將提升到新的水平。海南與世界各地的貿易和投資更加自由便利，將更有效地匯聚全球要素、配置全球資源，成為“中國開放的大門越開越大”的生動體現。研究表明，封關運作核心政策的實施，將促進海南經濟社會發展提質增效，推動營商環境進一步優化、產業競爭力逐漸增強、經濟高質量發展動能更強勁，助力打造新發展格局中重要戰略節點，構建開放型、生態型、創新型的現代產業體系。



海南自貿港將進一步引領高水平對外開放。海南自貿港在中國—東盟合作格局中具有顯著的區位優勢和制度優勢，隨著要素匯集、產業合作的不斷推進，成為中國、東南亞兩個市場的重要交匯點。今後海南自貿港應把握周邊國家資源禀賦、優勢產業特徵，抓住經貿合作的重要窗口期，加速推進面向東盟的高水平開放，如加快雙邊互聯互通建設、推進熱帶農業示範合作、加強自貿港制度創新經驗交流等。