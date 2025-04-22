美加征關稅將使馬耳他等國加速與他國合作

中評社北京4月22日電／據新華社報導，馬耳他工商會發言人蕾切爾·邦迪·阿塔爾德日前接受新華社記者專訪時表示，美國政府對歐盟商品加征關稅極有可能導致“雙輸”局面，促使包括馬耳他在內的國家加速拓展與全球其他貿易夥伴合作。



近期，美國政府在全球範圍內揮舞“關稅大棒”，宣布對包括歐盟在內的所有貿易夥伴徵收所謂“對等關稅”，而且關稅政策朝令夕改。此舉不僅導致全球金融市場震蕩，更引發市場對美國經濟衰退和全球經濟形勢惡化的擔憂。歐盟委員會發布公報說，美國政府加征關稅措施缺乏正當依據，不僅損害歐美雙方經濟利益，也給全球經濟穩定帶來不利影響。



阿塔爾德認為，美國政府關稅政策不僅會推高歐美雙方貿易成本和抑制需求，還將對全球商業環境持續造成重壓，嚴重打擊企業信心。



談及馬耳他所面臨的影響，阿塔爾德表示，儘管馬耳他與美國之間的直接貿易額不大，但作為歐盟成員國，其經濟高度依賴與歐盟主要國家的經貿聯繫，因此歐美之間的貿易爭端將通過歐洲經濟波動間接影響馬耳他。



她解釋說，由於馬耳他對歐盟經濟環境的波動極其敏感，歐美貿易戰若拖累德國、法國或意大利等歐盟主要經濟體的經濟增長，就會對馬耳他出口和服務業造成間接而深遠的影響。



根據馬耳他國家統計局近日公布的數據，今年前兩個月，馬耳他與美國的商品貿易額大幅下滑，對美出口額從去年同期的1.51億歐元驟降至2281萬歐元，進口額也從4043萬歐元降至1648萬歐元。



阿塔爾德介紹，馬耳他對美出口的主要商品包括制藥和醫療產品、機械和電子產品、高科技產品等，而從美國進口的商品主要包括醫療器械、汽車、電子產品、航空航天零部件、工業機械等。



她指出，若歐美雙方互相加征關稅或設置更多貿易壁壘，馬耳他不僅將面臨從美進口原材料成本上升，還可能遭遇供應鏈中斷，同時本地企業向美國出口商品和服務也將受到不利影響。



阿塔爾德還表示，歐美貿易爭端持續升級可能會抑制跨大西洋投資，導致美國投資者在馬耳他等歐盟國家進行投資時變得更加謹慎和保守。