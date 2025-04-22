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中國政府援緬第八批救災物資抵達緬甸
http://www.CRNTT.com   2025-04-22 18:38:10


　　中評社北京4月22日電／據新華社報導，中國政府向緬甸提供的第八批緊急人道主義地震救災援助物資22日抵達緬甸仰光國際機場。

  據瞭解，第八批物資包括接骨板2.46萬件、接骨螺釘13.2萬件、髓內釘4526件、工具器械包30套、注射用青黴素鈉100萬瓶、甲硝唑片40萬瓶、頭孢拉定膠囊9萬盒、醫用消毒片300盒、醫用碘伏棉簽2000桶。

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