第32屆大學生電影節開幕　再啟青春對話

中評社北京4月22日電／據中國青年報報導，第32屆大學生電影節拉開了北京大學生的電影狂歡季。4月21日，在北京東城區鼓樓旁的時間博物館里，專家學者、電影人、青年學子及媒體代表攜手開啟屬於新時代電影藝術的青春盛宴。



今年的大學生電影節主題是“要有電影 要有光”。北京師範大學藝術與傳媒學院院長、大學生電影節組委會執行副主任委員肖向榮說：“電影是我們的生活方式，我們想要表達的是‘讓電影之光照進生活’，鼓勵更多青年人投身於光影世界之中。”



據介紹，今年的大學生電影節期間將舉辦多場精彩紛呈的比賽及展映活動，為參與者提供了一個展示創意與技能的良好機會。其中，國際大學生原創影片推選作為大學生電影節的特色活動，將對大學生原創影片優秀作品在全國高校進行巡回展映，激勵青年創作者。青年影人對談環節“青春力量·當下與未來”將邀請本屆大影節優秀入圍作品的青年影人代表們，講述創作故事，展望中國電影的未來發展。



此外，大學生電影節還將與視頻網站合作，展映“光影青春”34部入選優秀國產影片中的部分作品，以及獲得國際大學生原創影片推選榮譽的部分作品。



今年是北京國際電影節·大學生電影節連續四年落地東城，依托“名城＋名校”共建勢能，再度開啟“光影共生”探索征程。



肖向榮介紹，東城區與大影節是雙向奔赴，“我們讓中國電影走進社區，打通社區美育最後一公裡；而東城區為我們提供了非常好的美育實踐平台，讓年輕學者走進工作場景去感受實踐，走入社區、百姓家里實現共創，形成了沒有圍牆的校地合作。”



東城區大力發展戲劇生態，重構城市文化空間。今年2月，《東城區進一步促進影視拍攝服務優化的若幹措施》正式發布，四大維度20項措施，構築起影視拍攝保障新架構，以影視服務為工作抓手優化文化發展環境，推動老城與影視的雙向賦能。4月初，東城區發布《東城區加快推進區域劇場群建設三年行動方案（2025－2027年）》表示，將聯動打造“王府井戲劇穀”，以戲劇基因重塑商業地標，創新打造“隆福寺戲聚場”。