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《哪吒2》進入馬來西亞影史票房榜前15
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2025-04-22 18:52:58
中評社北京4月22日電／據央視新聞報導，據網絡數據顯示，電影《哪吒之魔童鬧海》馬來西亞票房突破1167.5萬美元，進入馬來西亞影史票房榜前十五。
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