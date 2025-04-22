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《哪吒2》進入馬來西亞影史票房榜前15
http://www.CRNTT.com   2025-04-22 18:52:58


　　中評社北京4月22日電／據央視新聞報導，據網絡數據顯示，電影《哪吒之魔童鬧海》馬來西亞票房突破1167.5萬美元，進入馬來西亞影史票房榜前十五。

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