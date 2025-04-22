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教皇方濟各逝世　外交部表示哀悼
http://www.CRNTT.com   2025-04-22 16:32:13


方濟各。（圖片來源：大公文匯網）
　　中評社北京4月22日電／據大公文匯網報導，4月22日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。

　　有外媒記者提問，教皇方濟各昨日逝世，請問您如何評價他的歷史貢獻？他對梵蒂岡與中國的關係等方面有何意義？

　　郭嘉昆表示，中方對方濟各教皇去世表示哀悼。近年來，中國和梵蒂岡保持建設性接觸，開展了有益的交往。中方願同梵方共同努力，推動中梵關係持續改善。

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