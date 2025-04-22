【
大
中
小
】 【
打 印
】
教皇方濟各逝世 外交部表示哀悼
http://www.CRNTT.com
2025-04-22 16:32:13
方濟各。（圖片來源：大公文匯網）
中評社北京4月22日電／據大公文匯網報導，4月22日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。
有外媒記者提問，教皇方濟各昨日逝世，請問您如何評價他的歷史貢獻？他對梵蒂岡與中國的關係等方面有何意義？
郭嘉昆表示，中方對方濟各教皇去世表示哀悼。近年來，中國和梵蒂岡保持建設性接觸，開展了有益的交往。中方願同梵方共同努力，推動中梵關係持續改善。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中方向緬甸派出停火監督組
(2025-04-22 16:31:04)
外交部：中韓雙方正在推進海域劃界談判
(2025-04-22 00:46:00)
外交部：香港事務不容美方干涉
(2025-04-22 00:44:06)
全球安全倡議提出三周年 外交部介紹有關情況
(2025-04-22 00:42:08)
外交部回應美菲軍演：破壞地區戰略穩定
(2025-04-22 00:27:09)
4月21日外交部例行記者會全文
(2025-04-22 00:25:24)
林佳龍：5成業務費遭凍 很多外館6月底打烊
(2025-04-21 15:35:33)
外交部：美國加征“港口費”損人害己
(2025-04-19 12:25:51)
外交部：祝賀聯合國中文日迎來第16個年頭
(2025-04-18 16:28:16)
外交部召開駐外使節工作會議
(2025-04-11 13:19:09)