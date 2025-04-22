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伊朗外長阿拉格齊將訪華
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2025-04-22 16:29:09
中評社北京4月22日電／據新華網報導，外交部發言人22日宣布：應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，伊朗外長阿拉格齊將於4月23日訪問中國。
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