外交部：歡迎日本公明黨代表團訪華

中評社北京4月22日電／據據央視新聞報導，外交部發言人郭嘉昆主持今天（4月22日）舉行的例行記者會。郭嘉昆表示，中方歡迎齊藤鐵夫黨首率領日本公明黨代表團訪華。關於此次訪問的有關具體情況，請向主管部門進行瞭解。