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外交部：歡迎日本公明黨代表團訪華
http://www.CRNTT.com   2025-04-22 16:30:21


　　中評社北京4月22日電／據據央視新聞報導，外交部發言人郭嘉昆主持今天（4月22日）舉行的例行記者會。郭嘉昆表示，中方歡迎齊藤鐵夫黨首率領日本公明黨代表團訪華。關於此次訪問的有關具體情況，請向主管部門進行瞭解。

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