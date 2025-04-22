哈佛大學控告特朗普政府　白宮稱其未符合要求

中評社香港4月22日電／美國哈佛大學控告總統特朗普政府，挑戰當局暫停向大學提供超過20億美元資金的決定。白宮發言人以電郵形式回覆傳媒查詢時表示，使用公帑是一項特別待遇，哈佛未能符合使最基本要求。



香港電台報導，白宮發言人又表示，大量美國家庭為生活掙扎，哈佛人員待遇過高，以公帑向包括哈佛的高等院校，提供聯邦資助的時代，步向終結。



哈佛大學早前拒絕特朗普政府提出的管理結構改革、招聘及招生政策要求，政府隨即宣布，凍結對該校總額22億美元的多年期撥款。外界指政府主要不滿美國高等院校出現反猶太主義。