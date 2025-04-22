港股升167點　主板成交額近2514億元

中評社香港4月22日電／港股復活節長假期復市後低開高走，恒生指數低開逾90點，跌幅一度擴大至超過200點，下午最多曾倒升近200點，收市報21562點，升167點，升幅0.78%，主板成交額近2514億元。



據香港電台報導，科技指數早段曾跌近2%，下午反覆靠穩，收報4899點，升0.24%。京東集團及美團分別跌逾6%和近5%，雙方就外賣騎手“二選一”問題出現爭拗，是表現最差兩隻藍籌股。



金融股、內房、汽車股普遍上升，滙控及平保升近2%或以上。中資電信股向下。