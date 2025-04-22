外交部：伊朗外長訪華具有重要意義

中評社北京4月22日電／據央視網報導，外交部發言人郭嘉昆主持今天（4月22日）舉行的例行記者會。在回答有關伊朗外長訪華的相關問題時，郭嘉昆表示，中伊兩國傳統友好，建交54年來，兩國相互尊重，相互信任，相互支持，推動雙邊關係健康穩定發展，促進地區和世界的和平穩定。訪問期間，雙方將就中伊雙邊關係及雙方共同關心的國際地區熱點問題深入交換意見，相信此訪對落實兩國領導人達成的重要共識，深化兩國政治互信，推動兩國各領域合作，共同捍衛多邊主義都具有重要意義。