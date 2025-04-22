山東省淄博市委原常委宋振波被“雙開”

中評社北京4月22日電／據央視網報導，中央紀委國家監委網站通報，據山東省紀委監委消息：經山東省委批准，山東省紀委監委對淄博市委原常委，市政府原黨組副書記、副市長宋振波嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，宋振波喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金、消費卡；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題；廉潔底線失守，借用管理和服務對象錢款，違規擁有非上市公司股份；不正確履行工作職責；貪婪無度，公器私用，利用職務便利為他人在貸款辦理、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物；擅權妄為，違規決策，致使國家利益遭受重大損失。



宋振波嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經山東省紀委常委會會議研究並報山東省委批准，決定給予宋振波開除黨籍處分；由山東省監委給予其開除公職處分；終止其山東省第十二次黨代會代表、淄博市第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。