4月23日外交部例行記者會全文

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京4月23日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆23日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



郭嘉昆：應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，伊朗外長阿拉格齊將於4月23日訪問中國。



中新社記者：昨天，中國和印尼舉行外長防長“2＋2”對話機制首次部長級會議。發言人能否介紹具體情況？



郭嘉昆：4月21日，中國印尼外長防長“2＋2”對話機制首次部長級會議在北京成功舉行。這次會議具有里程碑意義，旨在落實習近平主席同普拉博沃總統達成的共識。中印尼“2＋2”對話機制是中國在全球建立的首個部長級“2＋2”機制，標誌著兩大鄰國、兩大新興經濟體和兩個發展中大國的戰略互信和政治安全合作開啟了新的篇章。



這次會議取得積極成果，涵蓋密切高層交往、推動發展戰略對接、拓展安全合作內涵、維護南海和平穩定、建設開放型世界經濟、促進多邊戰略協作等方面。雙方同意在印尼舉行第二次會議。



這次會議為中印尼關係發展和全球南方國家團結合作注入新動力。今年是中印尼建交75周年，雙方舉行“2＋2”對話機制首次部長級會議正逢其時，充分彰顯了兩國高度戰略互信，也進一步豐富了具有地區和全球影響力的中印尼命運共同體內涵。今年也是萬隆會議70周年。雙方同意共同弘揚和平共處五項原則和萬隆精神，加強在聯合國、金磚、二十國集團等平台溝通協調，共同為地區和全球和平穩定作出更大貢獻。



正如王毅外長指出的，當今世界正在發生百年未有之大變局，面臨單邊和霸權主義的嚴峻衝擊，人類社會再次處於十字路口。新形勢下，中方願同印尼繼續做大國和鄰國互信互助的排頭兵，發展中國家現代化的火車頭，開放包容合作共贏的推動者，共同奏響全球南方聯合自強的最強音。