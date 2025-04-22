70%日本人認為日美關稅談判“不會有成果”

中評社香港4月22日電／日本經濟新聞和TV Tokyo於4月19日～21日實施了輿論調查。結果顯示，石破茂內閣的支持率為33%，與3月的上次調查相比下降2個百分點。支持率雖然基本持平，但這是2024年10月內閣上台以來的最低水準。“不支援”內閣的比例上升1個百分點，達到60%。

此次以多選方式詢問了“希望首相優先處理的政策課題”。回答“物價對策”的受訪者最多，達到51%，超過了半數。由於此次調查與之前調查的選項不同，無法簡單對比，但這是自2023年8月將物價對策列入選項以來的最高比例。



其次是“育兒·教育·少子化對策”佔30%，“經濟增長”和“養老金”均佔29%。



關於和美國特朗普政府的關稅談判，認為日本政府“會有成果”的受訪者僅佔22%，“認為不會有成果”的佔70%。



從支援內閣的理由來看，排在首位的是“人品值得信賴”（42%），其次是“因為是以自民黨為中心的內閣”（32%）。從不支援內閣的理由來看，“政府和黨的運營方式糟糕”（35%）位居首位。



在政黨支持率方面，自民黨為31%，國民民主黨為14%，立憲民主黨為10%，無特定支援政黨的無黨派人士為25%。3月的這些數據分別為32%、13%、10%、22%。



此次調查由日經調查公司於19～21日以日本全國18歲以上的男女為對象，通過包括手機在內的電話隨機撥號方式實施，共獲得799份回答，回答率為37.8%。