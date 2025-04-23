中評現場：跨越山海　川台青年交流繪新篇

四川省台辦副主任孫樹學致辭（中評社 劉一瑋攝） 中評社成都4月23日電（實習記者 劉一瑋）4月21日至26日，以“蓉聚天府·築夢四川”為主題的川台青年就業創業發展交流會在四川成都舉行，來自島內和在川的台灣青年以及兩岸媒體160餘人參加活動。



川台青年就業創業發展交流會開幕式22日下午舉行。四川省台辦副主任孫樹學在開幕致辭中，用“大”“美”“新”三個關鍵詞向台灣青年推介四川。他表示，四川之大，在於地理之廣、物產豐富；四川之美，美在自然、美在人文；四川之新，新在科技、新在文創。他指出，四川始終以台灣同胞福祉為念，以最大誠意搭建起連接兩岸的橋樑，注重優化發展環境，讓台灣青年在四川舒適、溫暖、便捷的發展環境中留下來、發展好。誠邀台灣青年以此次交流會和實習就業崗位發布為契機，抓住機會參與四川當前和未來的發展，在事業發展中迸發青春活力、綻放青春風采。



成都市台辦主任傅軍在致辭中表示，交流會的舉辦將為兩岸青年交流互鑒、增進瞭解、共同成長發揮積極作用。成都作為最具活力和幸福感的城市之一，歡迎島內青年來成都打拼事業，施展才華，追夢築夢圓夢。他表示，成都會像關愛大陸青年一樣關注台灣青年的所思所憂所盼，讓廣大台灣青年在成都學習安心、事業順心、生活舒心，助力台灣青年在成都扎根成長。



成都高新區黨工委組織部部務委員李鵬作高新區人才創新創業環境推介。



兩位台青也從不同視角分享了自己在成都工作生活的經歷。“這座城市用它的煙火氣告訴我：奮鬥和享受從來都不矛盾”。台青郭昀青分享了自己在成都求學和在成都星點海峽新經濟創業園實習感想。她在新媒體運營實習崗位，記錄傳播了園區的蓬勃發展和台青的奮鬥身影，並以講解員身份向到訪園區的台灣青年介紹四川開放發展活力、就業創業環境和相關服務保障政策。郭昀青很感謝在創業園的實習經歷讓她找到了發光的地方。

