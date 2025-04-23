美專家：美債和美元安全性說法正經受考驗

普拉薩德認為，美元和美債安全性說法正經受考驗 FP視頻

中評社華盛頓4月22日電（記者 余東暉）美國知名國際經貿問題專家普拉薩德（Eswar Prasad）指出，特朗普對於支撐美元主導地位的制度框架的削弱比人們預期得更嚴重。雖然短期內美元全球地位難以被取代，但美元的角色應當被重新思考。美国国债和美元安全性的主張正以前所未料的方式受到考验。



在《外交政策》網站21日舉行的關於“去全球化”的線上討論中，康奈爾大學教授、布魯金斯學會高級研究員普拉薩德談及特朗普發動關稅戰對於美元地位影響時做出上述判斷。



普拉薩德表示，美元在全球外汇市场上的价值是一个相对的衡量标准。美元去年表现非常好，因为美国经济似乎在強劲发展。但关税措施可能会对美国经济前景产生最大的相对变化。關稅將讓世界上的其他国家受到伤害，但受影响最大的可能是美国经济。



普拉薩德指出，这里还有更长期的问题。美元的主导地位短期內很难受到挑战，原因很简单，没有明确的替代选择，尤其是在一个私人和官方投资者都在寻求安全的世界里。但这一前提被特朗普对支撐美元強势的制度框架的扼殺所削弱，情況比预期的严重得多。特朗普已经威胁要解雇美聯儲主席鮑威爾，从而削弱美联储的成就。美国不可能控制住财政赤字。法治正受到威胁。