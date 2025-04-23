美國逾百大學聯署抗議特朗普越權

哈佛大學學生和教職員工17日舉行集會，反對特朗普干預教育機構。（圖片來源：大公網） 中評社北京4月23日電／據大公網報導，綜合《紐約時報》、《衛報》報導：哈佛大學、普林斯頓大學等逾百所美國大學及學術組織負責人22日發表聯署聲明，批評特朗普政府實施“危及美國高等教育的史無前例越權行為”。21日，哈佛大學對特朗普政府提起訴訟，指控政府試圖以凍結聯邦資金為手段控制學術決策。



美國學院與大學協會22日發布一份聯署聲明，反對特朗普政府過度干預教育系統。簽署方涵蓋美國高等教育三大體系，即州立大學、文理學院和常春藤盟校。



哈佛大學、普林斯頓大學、布朗大學、康涅狄格州立社區學院等逾百所大學及學術組織負責人均參與聯署。聲明指出，史無前例的政府越權行為和政治干預危及美國高等教育，“我們對建設性改革持開放態度，不反對合法的政府監管，但堅決反對政府不當介入校園教學、生活及工作。”



特朗普近期對美國多所大學施壓，要求其解決“校園反猶”問題、改變多元化政策等。21日，哈佛大學校長加伯表示，該校已在馬薩諸塞州聯邦地區法院對特朗普政府提起訴訟，要求政府停止凍結該校資金。特朗普政府11日致信哈佛大學，要求其進行一系列改革。14日，哈佛大學拒絕接受改革要求，特朗普政府隨即宣布凍結該校22億美元撥款，以及6000萬美元的合同。16日，美國國土安全部長諾姆要求哈佛大學交出外國學生簽證持有者的“非法和暴力活動”信息，否則將取消該校招收留學生和交流學者的資格。