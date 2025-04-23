美國對東南亞光伏關稅最高逾3500%

美國計劃對東南亞四國的太陽能產品徵收高額關稅。（圖片來源：大公網） 中評社北京4月23日電／據大公網報導，美國總統特朗普21日再次揮舞關稅大棒，宣布將對來自東南亞四國的太陽能產品徵收高額反傾銷和反補貼關稅，其中部分生產商面臨的稅率甚至超過3500%。美國太陽能產業協會警告說，加征關稅將導致進口太陽能電池等產品漲價，進而損害美國企業的利益。柬埔寨專家亦指出，加征關稅無法讓美國本土產業起死回生，只會導致美國企業和消費者受損。



特朗普政府21日宣布，將對馬來西亞、柬埔寨、泰國和越南的太陽能電池和模塊等產品徵收高額反傾銷和反補貼關稅。其中柬埔寨一些生產商由於“拒不配合美方調查”，將面臨高達3521%的關稅；未公布具體企業名稱的一些越南生產商將被徵收395.9%的關稅；泰國和馬來西亞分別面臨375.2%和34.4%的關稅。



據報導，多家主要生產商面臨針對特定企業的關稅。晶科能源公司在越南和馬來西亞將分別被徵收約245%和40%的關稅；天合光能在泰國和越南的分公司分別面臨375%和超過200%的關稅。美媒指出，美國政府針對的是在東南亞設廠的中國企業。



特朗普政府稱，新關稅制定依據是美國商務部為期一年的調查。去年4月，代表美國太陽能生產商的美國太陽能製造貿易委員會聯盟污蔑在東南亞設廠的中企“涉嫌傾銷”並接受“不公平的補貼”，導致美國產品缺乏競爭力。應該組織要求，美國政府啟動貿易調查。美國國際貿易署預計將於今年6月就新關稅政策做出最終決定。



中方批美貿易調查政治化



彭博社指出，美國去年從將受新關稅影響的東南亞四國進口了價值129億美元的太陽能產品，占進口總量的77%。美國太陽能產業協會批評說，新關稅實際上將損害美國太陽能生產商的利益，因為關稅將推高進口電池的價格。



美國商務部於去年底公布初步調查結果、宣稱將對太陽能產品加征關稅時就已受到質疑。柬埔寨貝爾泰國際大學資深教授約瑟夫.馬修斯表示，對來自東盟國家的產品徵收反傾銷稅不合邏輯，不能讓美國本土產業起死回生，而且還將使美國進口商和美國消費者承擔更高成本。中國商務部當時回應說，全球產供鏈的形成是市場規律和企業選擇共同作用的結果，美方在反傾銷調查中表現出明顯的結果導向意圖，中方對美方將貿易調查工具化、政治化的傾向感到擔憂。中方敦促美方摒棄貿易保護做法，與各國一道維護新能源產品的自由貿易，為全球應對氣候變化作出貢獻。