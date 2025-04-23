香港政府將斥30億資助前沿科研

政府為招攬研究人才，將於2025/26年度啟動總值30億元的“前沿科技研究支援計劃”。（圖片來源：大公網） 中評社北京4月23日電／據大公網報導，香港銳意發展為國際教育樞紐，現時是全球唯一擁有5所百強大學的城市。然而立法會最新一期數據透視指出，香港全球創新排名從2020年的第11位降至2024年的第18位，主要由於知識及技術產出的表現較為薄弱，原因與本港研究人才嚴重短缺相關。為招攬研究人才，政府將於2025／26年度啟動總值30億港元的“前沿科技研究支援計劃”。



香港全球創新排名第18位



在2024年，香港每百萬人口中衹有4809名研究人員，遠不及新加坡（7488名）和韓國（9467名）。數據透視指出，研究生是填補人才缺口的重要來源，但在2022／23學年，大學教育資助委員會資助的8所大學中，僅得63%的研究生在畢業後6個月內能找到全職工作的崗位，明顯低於學士學位畢業生的71.8%。



數據透視提到，研究生在尋找與其專業對應的工作時面臨挑戰，尤其於STEM領域。儘管59.8%的研究生修畢與“工程與科技”及“理科”相關的課程，但衹有11.6%的畢業生能成功找到與其學科直接相關的工作。很大程度上是由於本地工商機構的研發投資增長緩慢所致。



另外，研究生在學術界發展亦受阻礙。過去十餘年，雖然教資會資助大學的整體教職員人數大幅增加43.6%，但初級教學職位（即研究生的通常入職級別）同期僅增長10.1%。



數據透視認為，本地大學更傾向聘請教學經驗和科研成果豐富的高級教學人員，以提升研究品質，同時因國際教職員比例是全球大學排名的關鍵指標，校方招聘初級教員時更偏好非本地研究生，間接壓縮了本地研究生的學術工作機會。



為此，政府將於2025／26年度啟動總值30億港元的“前沿科技研究支援計劃”，重點招攬研究人才。與此同時，當局亦於2022年12月優化“非本地畢業生留港／回港就業安排”，特別將香港高校在大灣區分校的畢業生納入適用範圍，2023年該計劃獲批宗數同比急增151.1%。學歷結構分析顯示，增長主要來自碩士，占比達88.3%，其次為博士7.9%，學士3.8%。