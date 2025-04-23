勞工界發表“五.一”宣言　倡加強職業培訓

香港勞工界昨日發表2025年聯合“五.一”宣言。（圖片來源：大公網） 中評社北京4月23日電／據大公網報導，下星期四是五一勞動節，本港勞工界昨日發表聯合“五.一”宣言，向特區政府提出10項政策建議。



勞工界促請特區政府堅守“以民為本”的理念，肯定及弘揚勞動價值，有為政府結合高效市場，突出就業優先導向，加強職業培訓及教育、強化勞工職安及就業保障，嚴格把控和監管輸入外勞及人才計劃，確保本地就業優先。



參與聯署的工會團體，包括工聯會、港九勞工社團聯會、港九工團聯合總會，以及多個公務員工會。勞工界提出的建議，包括嚴格把控和監督輸入外勞及人才計劃，凍結並逐步削減輸入外勞名額，就“補充勞工優化計劃”26個工種的外勞人數設立配額上限；加強職業安全，嚴格監管制度措施及加強巡查，遏止工業意外發生；盡早檢討最低工資的調整方程式，保障弱勢勞工群體；完善家庭友善僱傭政策和居家安老政策，發掘和釋放潛在龐大勞動力；盡快落實全體雇員強積金“全自由行”，完善退休保障等。



加強監管輸入外勞及人才計劃



工聯會理事長、立法會議員黃國表示，目前香港經濟環境面臨不少挑戰，大量輸入外勞和引入人才造成的衝擊逐漸擴大，個別行業已出現開工不足、工資受壓情況，人工智能急速發展對勞動力市場的影響浮現，新就業形態保障不足，嚴重工業意外頻發，職業教育及培訓滯後等問題有待解決。



黃國又說，就業是民生之本、社會穩定的基礎，勞工是經濟基石，促請特區政府堅守“以民為本”的理念。



勞聯主席、立法會議員林振昇表示，兩年前疫情剛完結，很多雇主想擴充業務及有些員工離開自己行業等，導致招聘有困難，故政府擴大輸入外勞計劃，至今已有8萬外勞來港工作。但現今相對兩年前擴大輸入外勞時，經濟環境大有不同，建造業工程量大幅減少，飲食業合共亦輸入超過2萬名外勞，但同時業界指市民北上消費導致生意下跌，質疑是否仍有需要這麼多外勞人手。