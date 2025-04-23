陝西省紀委監委：營造風清氣正育人環境

中評社北京4月23日電／據中央紀委國家監察網站消息，高校承擔著立德樹人的根本任務，肩負著培養社會主義建設者和接班人的歷史使命。陝西高校數量眾多，要解決制約高校事業高質量發展難題、破解高校紀檢監察隊伍自身建設瓶頸，離不開強有力的政治監督。去年以來，陝西省紀委監委積極推動各省屬高校落實“兩個責任”，在具體化精準化常態化上下更大功夫，努力把監督效果轉化為加強黨對高校全面領導、營造風清氣正育人環境、推進省屬高校高質量發展的實際成效。



提升政治監督“穿透力”



功能性紡織材料及製品教育部重點實驗室順利通過考核評估，獲得中國紡織工業聯合會科技進步一等獎，兩名青年教師獲批國家高層次人才特殊支持計劃……2024年，西安工程大學取得了歷史性突破。



作為一所以紡織服裝為特色的工科高校，西安工程大學在近些年存在科研體量相對偏小、質量不高等問題。在2024年度政治監督工作中，西安工程大學聚焦問題，錨定“以有組織科研推動學校高質量發展”這一目標，積極探索項目管理、經費管理、績效考核評價等機制，修訂完善9項制度，加大“放管服”力度，賦予各教學單位和科研人員更大自主權。學校紀委跟進監督，查辦了一起涉嫌違規套取科研經費的案件，相關責任人受到黨內嚴重警告處分，套取的科研經費被追回。針對這起典型案件，學校紀委協助學校黨委指導各學院黨委召開民主生活會，教育引導相關教師對照檢查、剖析反思。



去年以來，陝西省紀委監委立足職能定位，指導各省屬高校加強和改進政治監督，聚焦影響和制約學校高質量發展的突出問題，研究確定一項重點治理任務，推進系統施治、標本兼治。



政治監督不是空泛的、抽象的，而是具體的、實踐的。找准問題，明確治理任務是加強政治監督的有效抓手，問題找得准不准、治理措施提得實不實，直接影響政治監督質效。



“我們結合監督檢查、巡視巡察、審計監督等各方面情況，督促指導學校把影響和制約高質量發展的突出問題找出來，並對各省屬高校擬定的治理任務進行多輪次審核，防止工作虛化泛化簡單化。”該省紀委監委第四監督檢查室相關負責人說。



比如，西安醫學院共有6家附屬醫院，分布在西安、寶雞和漢中3市，從省委巡視反饋意見、群眾信訪舉報以及上級紀委監委日常監督情況來看，這些附屬醫院存在重點領域監督體系不夠完善、監管制度不夠健全等問題，在藥品和醫療器械採購、工程項目建設等方面廉潔風險較高。全面加強對附屬醫院的監督管理，是西安醫學院開展政治監督工作的重要著力點。該校紀委督促各附屬醫院修訂、完善醫務人員廉潔行醫制度、醫藥代表接待管理辦法、重要事項事前報備工作要求等管控制度144項，夯實監管體系。