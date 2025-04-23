廣東：小額工程監督“看得明”

圖為近日，廣東省廣州市花都區紀檢監察幹部在炭步鎮藏書院村向群眾瞭解村內小額工程、財務公開等有關情況。張傑 攝（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京4月23日電／據中國紀檢監察報報導，廣東省廣州市花都區赤坭鎮竹洞村村民魏玉金最近接了一個新活，每天都很忙。“上午8點到12點、下午2點到6點，我和鄰居一起在村子裡清除雜草、養護花木，年紀大了賺點外快挺好的。”戴著草帽的魏玉金一邊說話一邊利落地進行養護工作。



春日裡的竹洞村，成片怒放的黃花風鈴木吸引來一輛輛觀光巴士。遊客所到之處，也常常能看到村民忙碌的身影。“除了除草，還包括鋪草皮、門前屋後的清潔、公廁打掃等，既美化了環境也給大家增收。”村幹部魏廣源告訴記者，這些工作都屬於同一個項目。



“項目名稱：‘百千萬工程’典型村人居環境整治工程；建設工期：31天；承建方：廣州芃成環保服務有限公司；合同金額：164400元……”順著魏廣源指的方向，記者走到村委會門口的公告欄前，看到其中張貼的小額工程項目公示表清楚列明了這項村級小額工程的具體情況。



每逢工廠的休息日，竹洞村村民張揚妹和廠裡的姐妹都會來公告欄旁的廣場坐坐。她告訴記者：“以前公告欄裡貼的東西很複雜、看不懂，村裡修個路、建個公共設施，我們只知道花了錢，但具體花在哪裡不清楚。現在每個小額工程相關的人、錢、進度都寫得簡單明白。”



“小工程”事關“大民生”。鎮村級小額工程在改善農村基礎設施、提升群眾生活質量方面發揮著重要作用，然而由於此類工程規模小、數量多、分布散、操作相對靈活，監管難度較大，容易滋生腐敗問題。



“從我們查辦的鎮村小額工程領域案件來看，關鍵問題在於公開不徹底。群眾看不到、看不懂，相關部門開展監督時，往往也因為台賬不完善、歷史資料不清晰而查不清、查不透。”花都區紀委副書記、監委副主任沈旱雨介紹，區紀委監委監督推動職能部門廢除了12張內容複雜、群眾看不懂的舊公示表，新增小額工程、合同執行等9張村民關注的新公示表，讓村民看得明白、能夠監督。同時推動實行線上線下“雙公開”，村民可通過“三資公開”微信小程序查看財務公開詳情，精準瞭解農村集體資產的變化情況。目前，該小程序已實現全區189個經濟聯合社、1743個經濟社全覆蓋。