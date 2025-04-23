神舟二十號明發射　港澳航天員有望明年飛天

神舟二十號載人飛船飛行乘組由陳冬、陳中瑞、王傑組成。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京4月23日電／據央視網報導，經任務總指揮部研究決定，瞄准北京時間4月24日17時17分發射神舟二十號載人飛船，飛行乘組由陳冬、陳中瑞、王傑組成，陳冬擔任指令長。航天員陳冬執行過神舟十一號、神舟十四號載人飛行任務，時隔兩年再次擔任指令長。陳中瑞和王傑均來自於我國第三批航天員，是首次執行飛行任務。其中，陳中瑞入選前是空軍飛行員；王傑入選前是航天科技集團有限公司空間技術研究院的工程師。目前，任務各項準備工作正在穩步推進，執行此次發射任務的長征二號F遙二十運載火箭即將加注推進劑，神舟二十號航天員乘組將於中國航天日當天出征太空。



此次任務是空間站應用與發展階段第5次載人飛行任務，也是載人航天工程第35次飛行任務。任務主要目的是：與神舟十九號乘組完成在軌輪換，在空間站駐留約6個月，開展空間科學與應用實（試）驗，實施航天員出艙活動及貨物進出艙，進行空間碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外設備安裝與回收等任務，開展科普教育和公益活動，以及空間搭載試驗，持續發揮空間站綜合應用效益。



按計劃，神舟二十號載人飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，約6.5小時後對接於天和核心艙徑向端口，形成三船三艙組合體。在軌駐留期間，神舟二十號航天員乘組將迎來天舟九號貨運飛船和神舟二十一號載人飛船的來訪，計劃於今年10月下旬返回東風著陸場。



目前，船箭飛行產品質量受控，航天員乘組狀態良好，地面系統設施設備運行穩定，空間站組合體狀態正常，具備執行發射任務的各項條件。神舟十九號航天員乘組在與神舟二十號航天員乘組完成在軌輪換後，計劃於本月29日返回東風著陸場。



一、神舟二十號發射時間選擇在“東方紅一號”成功發射55周年和第十個“中國航天日”之際有何特別考慮？



窗口選擇主要還是根據任務需要研究確定的。總體上看，載人飛船發射和返回窗口的確定分為兩個步驟，首先是基於工程基本約束，半年前在飛行任務規劃中明確大的時間段，其次在任務前根據空間站實際運行軌道選擇有利於航天員安全和任務實施的具體窗口時間。目前，載人飛船採用6.5小時自主快速交會對接的方案，在載人飛船發射前由空間站實施相位調整進行配合。此次任務中，選擇4月24日為發射窗口，空間站的調相控制次數最少且均為升軌控制，同時也滿足載人飛船在軌能源約束等條件，可以說神舟二十號載人飛船4月24日發射是在滿足各類約束條件的基礎上方案最優的發射窗口。